«Зенит» усилился игроком клуба Суперлиги

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с защитником Андреем Топтуновым, сообщает официальный сайт команды. Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на три года.

Последние два сезона Топтунов выступал в клубе Суперлиги — «Буревестнике».

«Мы очень рады добавить в состав нашего клуба Андрея Топтунова. Он отличается своей работой на тренировках и в играх, обладает хорошими лидерскими качествами. Всю предсезонную подготовку Андрей проведёт с основной командой, а дальше будет между первой и второй командами. У Андрея большое будущее, и мы надеемся вместе улучшить его игру во всех аспектах», — прокомментировал подписание контракта с игроком главный тренер команды Хавьер Паскуаль.

«Зенит» — это команда с большими амбициями, отличным подбором игроков и сильным тренером. Не каждому игроку даётся такой шанс, особенно в моём возрасте! Я счастлив быть здесь и постараюсь не посрамить честь людей, приложивших столько усилий к моему развитию. Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие!», — подчеркнул Андрей Топтунов.