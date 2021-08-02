Состоялась жеребьёвка плей-офф Олимпиады в женском баскетболе
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Состоялась жеребьёвка женского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Пары 1/4 финала
Китай – Сербия (4 августа, старт в 4:00 по московскому времени)
Австралия – США (4 августа, в 7:40 по московскому времени)
Япония – Бельгия (4 августа, в 11:20 по московскому времени)
Испания – Франция (4 августа, в 15:00 по московскому времени)
Победитель пары Япония – Бельгия в полуфинале сыграет с лучшей командой в противостоянии Испания – Франция. Победитель пары США — Австралия выходит на сильнейшего в матче Китай — Сербия. Жеребьёвка состоялась 2 августа после завершения всех игр группового этапа. В первую корзину попали Бельгия, Китай, Испания и США, во вторую – Австралия, Франция, Япония и Сербия.
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