Кавай Леонард определился с клубом после выхода на рынок свободных агентов

Форвард Кавай Леонард подпишет максимальный контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» и не покинет клуб, сообщает The Athletic. По информации источника, несмотря на выход на рынок свободных агентов, баскетболист летом активно участвовал в жизни клуба, посещая тренировки драфт-проспектов и находясь в постоянном контакте с руководством клуба.
Ранее Кавай Леонард решил отказаться от опции игрока на $ 36 млн и вышел на рынок свободных агентов.
Леонард в это межсезонье может подписать 4-летний контракт на $ 176,2 млн или заключить соглашение на один сезон, чтобы в 2022 году претендовать на 5-летнее продление на сумму $ 235 млн.
Другие клубы-претенденты не могут предложить ему столь высокую зарплату. В июле Леонард перенёс операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки колена, который получил по ходу плей-офф НБА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард в среднем набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.
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