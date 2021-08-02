Лука Дончич получит контракт на $ 202 млн сразу после Олимпиады в Токио

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич подпишет пятилетнее продление контракта на 202 миллиона долларов сразу после завершения Олимпиады в Токио, сообщает инсайдер Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».
Дончич в данный момент сконцентрирован исключительно на выступлении сборной Словении на Играх, поэтому официальное объявление состоится позже. В прошлом регулярном чемпионате НБА Лука набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру. «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4). В первый год контракта зарплата Дончича составит 34,7 млн долларов, в последний — 45,9 млн долларов.
Словения в четвертьфинале Олимпиады сыграет с Германией. В случае победы команда встретится с победителем пары Франция — Италия в полуфинале.
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