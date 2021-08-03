Майкл Джордан назвал единственное изменение, которое внёс бы в «Последний танец»

Легенда НБА Майкл Джордан признался, что хотел бы добавить Люка Лонгли в сериал «Последний танец», посвящённый биографии Джордана.
«Думаю, нам следовало включить в сериал Люка Лонгли. Если оглядываться назал и смотреть, что бы я хотел изменить, то, думаю, именно это.
Я не думаю, что у Люка был менталитет победителя. Я чувствовал необходимость подталкивать его вперёд. Мне пришлось проявить к нему немного жёсткой любви. Я называю это именно так. У него был отличный набор навыков. Он умел бросать, он был умным распасовщиком. Он умел правильно выбирать позицию на площадке», — приводит слова Майкла Джордана Fadeaway World.
Создатели сериала не смогли взять интервью у Лонгли по бюджетным соображениям. Выигравший с командой три титула бигмен живет в Австралии.
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