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Майкл Джордан назвал единственное изменение, которое внёс бы в «Последний танец»

Майкл Джордан назвал единственное изменение, которое внёс бы в «Последний танец»
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Легенда НБА Майкл Джордан признался, что хотел бы добавить Люка Лонгли в сериал «Последний танец», посвящённый биографии Джордана.

«Думаю, нам следовало включить в сериал Люка Лонгли. Если оглядываться назал и смотреть, что бы я хотел изменить, то, думаю, именно это.

Я не думаю, что у Люка был менталитет победителя. Я чувствовал необходимость подталкивать его вперёд. Мне пришлось проявить к нему немного жёсткой любви. Я называю это именно так. У него был отличный набор навыков. Он умел бросать, он был умным распасовщиком. Он умел правильно выбирать позицию на площадке», — приводит слова Майкла Джордана Fadeaway World.

Создатели сериала не смогли взять интервью у Лонгли по бюджетным соображениям. Выигравший с командой три титула бигмен живет в Австралии.

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