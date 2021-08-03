Лонзо Болл получил контракт на $ 85 млн в новом клубе
Поделиться
Разыгрывающий Лонзо Болл покинул «Нью-Орлеан Пеликанс» и подписал 4-летний контракт на 85 млн долларов с «Чикаго Буллз», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Переход Болла будет оформлен по схеме «сайн-энд-трейд». «Нью-Орлеан» в качестве компенсации получио защитников Томаша Саторански, Гарретта Тэмпла и пик второго раунда. Средние показатели Болла в прошлом сезоне составили 14,6 очка, 5,7 передачи и 4,2 подбора при 42% точности с игры. «Пеликанс» не сумели выйти в плей-офф.
Темпл — свободный агент, он получил новый контракт на три года с полной гарантией в течение первых двух сезонов. Ожидается, что сделка обеспечит баскетболисту около 5 миллионов долларов зарплаты в год.
Комментарии
- 3 августа 2021
-
02:04
-
01:56
-
01:47
-
01:32
-
00:55
-
00:00
- 2 августа 2021
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:31
-
21:51
-
20:49
-
20:01
-
19:49
-
18:52
-
18:32
-
17:57
-
17:01
-
15:45
-
14:43
-
13:45
-
12:42
-
11:46
-
10:32
-
10:08
-
09:22
-
07:49
-
07:44
-
07:39
-
00:32
- 1 августа 2021
-
23:42
-
22:47
-
22:00
-
21:33
-
20:28
Партнерский контент