Лонзо Болл получил контракт на $ 85 млн в новом клубе

Разыгрывающий Лонзо Болл покинул «Нью-Орлеан Пеликанс» и подписал 4-летний контракт на 85 млн долларов с «Чикаго Буллз», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Переход Болла будет оформлен по схеме «сайн-энд-трейд». «Нью-Орлеан» в качестве компенсации получио защитников Томаша Саторански, Гарретта Тэмпла и пик второго раунда. Средние показатели Болла в прошлом сезоне составили 14,6 очка, 5,7 передачи и 4,2 подбора при 42% точности с игры. «Пеликанс» не сумели выйти в плей-офф.

Темпл — свободный агент, он получил новый контракт на три года с полной гарантией в течение первых двух сезонов. Ожидается, что сделка обеспечит баскетболисту около 5 миллионов долларов зарплаты в год.