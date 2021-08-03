«Даллас» растратил почти все средства в платёжке, выдав громадный контракт ролевику

Атакующий защитник Тим Хардуэй-младший подписал 4-летний контракт с «Даллас Маверикс» на 74 млн долларов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

«Маверикс» могли освободить 34 млн свободных средств в платёжной ведомости для подписания звезды на рынке свободных агентов, но сразу же решили потратить более половины доступных денег на Хардуэя. Одной из главных трансферных целей «Маверикс» был форвард Кавай Леонард, который, скорее всего, продлит контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».



29-летний Хардуэй в прошлом сезоне набирал в среднем 16,6 очка, 3,3 подбора и 1,8 передачи при 39,1% попаданий с игры. После вылета из плей-офф баскетболист заявил. что надеется остаться в «Маверикс».