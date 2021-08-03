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Джимми Батлер подписал контракт на $ 187 млн на рынке свободных агентов НБА

Джимми Батлер подписал контракт на $ 187 млн на рынке свободных агентов НБА
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Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер подписал с клубом максимальное продление контракта на четыре года с общей зарплатой 186,6 миллиона долларов, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

В сезоне-2019/2020 Батлер помог «Майами» выйти в финал НБА, где команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). В прошлом сезоне «Хит» неудачно выступили в постсезоне, проиграв в первом раунде будущему чемпиону «Милуоки Бакс» (0-4). Руководство «Майами» собирается провести масштабные перестановки для возвращения в финал в следуюзем году. Ожидается, что клуб из Флориды приобретет разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури по схеме-сайн-энд-трейд и отдаст взамет Горана Драгича.

В прошлом сезоне Батлер в среднем набирал 21,5 очка, 6,9 подбора, 7,1 передачи (рекорд карьеры) и 2,1 перехвата.

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