Алексей Лень подписал контракт с «Сакраменто»

Украинский центровой Алексей Лень подписал контрактное соглашение с «Сакраменто Кинг», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, его контракт с клубом рассчитан на два года.

Напомним, Алексей Лень — 5-й номер драфта НБА 2013 года. Тогда он был выбран клубом «Финикс Санз». Проведя в Аризоне несколько сезонов, украинец перебрался сначала в «Атланту Хоукс», а позже в «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс». В прошлом сезоне Лень выступал за «Вашингтон Уизардс», за который провёл 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял восьмое место. В четвертьфинале плей-офф столичный клуб проиграл «Филадельфии Сиксерс».