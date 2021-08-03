Кайл Лоури подписал контракт с «Майами»
Поделиться
Защитник Кайл Лоури подписал контракт с «Майами Хит», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Лоури хотел получить контракт на три года на $ 90 млн.
Прошлый сезон Лоури провёл в составе «Торонто Рэпторс». Он принял участие в 46 матчах, в которых набирал в среднем 17,2 очка за игру, делал 5,4 подборов и 7,3 передач. В 2019 году в составе «Торонто» он выиграл чемпионат НБА.
По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата НБА «Майами» занял шестое место в Восточной конференции. В четвертьфинале команда проиграла «Милуоки Бакс». Счёт в серии составил 0:4.
Победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки Бакс», обыгравший в финале «Финикс Санз» со счётом 4-2.
Комментарии
- 3 августа 2021
-
04:58
-
03:58
-
02:04
-
01:56
-
01:47
-
01:32
-
00:55
-
00:00
- 2 августа 2021
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:31
-
21:51
-
20:49
-
20:01
-
19:49
-
18:52
-
18:32
-
17:57
-
17:01
-
15:45
-
14:43
-
13:45
-
12:42
-
11:46
-
10:32
-
10:08
-
09:22
-
07:49
-
07:44
-
07:39
-
00:32
- 1 августа 2021
-
23:42
-
22:47
-
22:00
Партнерский контент