Защитник Кайл Лоури подписал контракт с «Майами Хит», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Лоури хотел получить контракт на три года на $ 90 млн.

Прошлый сезон Лоури провёл в составе «Торонто Рэпторс». Он принял участие в 46 матчах, в которых набирал в среднем 17,2 очка за игру, делал 5,4 подборов и 7,3 передач. В 2019 году в составе «Торонто» он выиграл чемпионат НБА.

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата НБА «Майами» занял шестое место в Восточной конференции. В четвертьфинале команда проиграла «Милуоки Бакс». Счёт в серии составил 0:4.

Победителем прошлого сезона НБА стал «Милуоки Бакс», обыгравший в финале «Финикс Санз» со счётом 4-2.