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Блэйк Гриффин, Пи Джей Такер, Джефф Грин, Деррик Роуз, Эван Фурнье определились с клубами

Блэйк Гриффин, Пи Джей Такер, Джефф Грин, Деррик Роуз, Эван Фурнье определились с клубами
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Форвард Пи Джей Такер подписал двухлетний контракт на 15 млн долларов с «Майами Хит», в соглашении есть опция игрока на второй сезон, сообщает Hoops Romors. Такер – действующий чемпион НБА в составе «Милуоки Бакс». При этом «Бакс» переподписали «большого» Бобби Портиса на 9 млн долларов за два года.

Тяжёлый форвард Блэйк Гриффин продолжит выступать за «Бруклин Нетс», подписав минимальный контракт на следующий сезон. Выступавший за «Бруклин» в прошлом сезоне форвард Джефф Грин заключил двухлтений контракт на 10 млн долларов с «Денвер Наггетс».

Защитник Эван Фурнье покинул «Бостон Селтикс» и продолжит карьеру в «Нью-Йорк Никс», подписав 4-летний контракт на 78 млн долларов. Кроме того, «Никс» сохранили центрового Нерленса Ноэля (три года, 32 млн долларов), защитника Алека Беркса (три года, 30 млн долларов) и разыгрывающего Деррика Роуза (три года, 43 млн долларов).

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