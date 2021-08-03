Трей Янг и Шей Гилджес-Александер получили контракты на $ 172 млн
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«Атланта Хоукс» договорилась о продлении контракта с разыгрывающим Треем Янгом на 5 лет, сообщает Hoops Rumors.
Если Янг по ходу сезона-2021/2022 попадёт в символическую пятёрку, то соглашение будет рассчитано на $ 207 млн. Если нет, то зарплата игрока составит $ 172 млн. Продление вступит в силу с 2022 года. Янг в прошлом сезоне помог «Хоукс» выйти в финал Восточной конференции, набирая 25,3 очка, 3,9 подбора и 9,4 передачи в среднем за игру.
«Оклахома-Сити Тандер» и разыгрывающий Шей Гилджес-Александер согласовали максимальное продление контракта на 5 лет и $ 172 млн. В прошлом регулярном чемпионате Гилджес-Александер набирал 23,7 очка, 4,7 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру.
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