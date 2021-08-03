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«Голден Стэйт» подписал известного игрока НБА на минимальный контракт

«Голден Стэйт» подписал известного игрока НБА на минимальный контракт
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Лёгкий форвард Отто Портер подписал минимальный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», отклонив предложенное ему исключение среднего уровня в другой команде, сообщает Hoops Rumors. Портер надеется перезапустить карьеру в составе «Голден Стэйт», поэтому не стал выдвигать больших требований по зарплате.

В прошлом сезоне Портер сыграл 28 матчей за «Орландо Мэджик» и «Чикаго Буллз». В составе «Чикаго» он набирал 9,9 очка, 5,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру. Портер был выбран под третьим номером драфта НБА 2013 года клубом «Вашингтон Уизардс». В межсезонье-2017 «Вашингтон» подписал с Отто четырёхлетний контракт на $ 107 млн. Игрок не смог оправдать вложенные средства, регулярно выбывая из строя из-за травм в последние сезоны.

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