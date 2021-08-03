У Новака Джоковича и главного тренера сборной США по баскетболу нашли родственную связь

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович и первая ракетка мира серб Новак Джокович могут оказаться родственниками. Об этом сообщает издание «Порекло» со ссылкой на проведённое генетическое исследование.
Ранее считалось, что мать Поповича — хорватка. Однако, как сообщается в источнике, она всё же родом из Сербии. Более того, принадлежит к тому же родовому племени, что и мама Новака.
34-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде. На Олимпийских играх в Токио Новак дошёл до полуфинала в одиночном разряде, где уступил представителю Германии Александру Звереву.
Сборная США по баскетболу в полуфинале Олимпиады встретится с победителем матча, где сыграют сборные Австралии и Аргентины.
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