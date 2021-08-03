В сборной Испании высказались о поражении от США на Олимпиаде в Токио

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче 1/4 финала со сборной США на Олимпийских играх в Токио — 81:95.



«Нет времени для грусти или каких-то других чувств. Мы сражались, но потерпели поражение. Однако мы знаем, что играли с невероятной командой», — приводит слова Скариоло The Charlotte Observer.



Высказался после поражения в матче с американскими баскетболистами и 36-летний центровой Марк Газоль, прокомментировав заодно своё решение завершить карьеру в сборной.

«Команда с такой большой огневой мощью. Приходится лишь учиться.



Думаю, что настало время для кого-то ещё насладиться этой поездкой. Мне кажется, пришёл момент, когда я должен сойти с дистанции. Пусть этим наслаждается кто-то из молодых», — сказал Марк.