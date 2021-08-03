В сборной Испании высказались о поражении от США на Олимпиаде в Токио

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче 1/4 финала со сборной США на Олимпийских играх в Токио — 81:95.
«Нет времени для грусти или каких-то других чувств. Мы сражались, но потерпели поражение. Однако мы знаем, что играли с невероятной командой», — приводит слова Скариоло The Charlotte Observer.
Высказался после поражения в матче с американскими баскетболистами и 36-летний центровой Марк Газоль, прокомментировав заодно своё решение завершить карьеру в сборной.
«Команда с такой большой огневой мощью. Приходится лишь учиться.
Думаю, что настало время для кого-то ещё насладиться этой поездкой. Мне кажется, пришёл момент, когда я должен сойти с дистанции. Пусть этим наслаждается кто-то из молодых», — сказал Марк.
- 3 августа 2021
-
15:13
-
14:31
-
13:32
-
13:11
-
11:27
-
11:14
-
11:01
-
10:33
-
09:59
-
09:25
-
08:33
-
08:26
-
08:20
-
08:10
-
06:58
-
06:43
-
06:24
-
06:18
-
04:58
-
03:58
-
02:04
-
01:56
-
01:47
-
01:32
-
00:55
-
00:00
- 2 августа 2021
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:31
-
21:51
-
20:49
-
20:01
-
19:49
-
18:52