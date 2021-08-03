Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» подписал Захара Ведищева

«Локомотив-Кубань» подписал Захара Ведищева
Комментарии

Российский атакующий защитник Захар Ведищев продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань».

«Захар Ведищев возвращается в «Локо». После сезона в главной студенческой баскетбольной лиге мира NCAA атакующий защитник Захар Ведищев снова будет играть за «Локо», — говорится в сообщении пресс-службы краснодарской команды.

Фото можно посмотреть на странице клуба «Локомотив-Кубань» в «Твиттере».

До перехода в «Локомотив-Кубань» 21-летний Захар выступал за университет Юта Стэйт.

Ранее сообщалось, что сербский защитник Иван Паунич подписал новый контракт с «Локомотивом-Кубань». Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Паунич уже выступал в составе «Локомотива-Кубань», однако принял участие всего в двух матчах, набрав пять очков и совершив три подбора.

Новость по теме
«Локомотив-Кубань» подписал однолетний контракт с Иваном Пауничем
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021