«Локомотив-Кубань» подписал Захара Ведищева

Российский атакующий защитник Захар Ведищев продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань».



«Захар Ведищев возвращается в «Локо». После сезона в главной студенческой баскетбольной лиге мира NCAA атакующий защитник Захар Ведищев снова будет играть за «Локо», — говорится в сообщении пресс-службы краснодарской команды.

Фото можно посмотреть на странице клуба «Локомотив-Кубань» в «Твиттере».

До перехода в «Локомотив-Кубань» 21-летний Захар выступал за университет Юта Стэйт.



Ранее сообщалось, что сербский защитник Иван Паунич подписал новый контракт с «Локомотивом-Кубань». Соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Паунич уже выступал в составе «Локомотива-Кубань», однако принял участие всего в двух матчах, набрав пять очков и совершив три подбора.