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Австралия разгромила Аргентину с разницей +38 и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Австралии одержала победу в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио с национальной командой Аргентины — 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11).

Первая четверть в целом проходила в равной борьбе, но в концовке точнее были баскетболисты сборной Аргентины. Вторую десятиминутку с почти двукратным преимуществом выиграли австралийцы — 21:11.

В третьей четверти сборная Австралии лишь укрепила преимущество. А в заключительном игровом отрезке австралийцы совершили рывок 19:0 — сборная Аргентины смогла набрать первые очки лишь в её середине.

Самым результативным игроком матча стал представитель команды-победителей Патрик Миллз, на счету которого 18 очков. В составе сборной Аргентины чаще всего кольцо австралийцев поражал Николас Лапровиттола – (16).

За выход в финал австралийцы поборются с национальной командой США, которая ранее обыграла сборную Испании.