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Австралия разгромила Аргентину с разницей +38 и вышла в полуфинал Олимпиады

Австралия разгромила Аргентину с разницей +38 и вышла в полуфинал Олимпиады
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Сборная Австралии одержала победу в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио с национальной командой Аргентины — 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11).

Первая четверть в целом проходила в равной борьбе, но в концовке точнее были баскетболисты сборной Аргентины. Вторую десятиминутку с почти двукратным преимуществом выиграли австралийцы — 21:11.

В третьей четверти сборная Австралии лишь укрепила преимущество. А в заключительном игровом отрезке австралийцы совершили рывок 19:0 — сборная Аргентины смогла набрать первые очки лишь в её середине.

Самым результативным игроком матча стал представитель команды-победителей Патрик Миллз, на счету которого 18 очков. В составе сборной Аргентины чаще всего кольцо австралийцев поражал Николас Лапровиттола – (16).

За выход в финал австралийцы поборются с национальной командой США, которая ранее обыграла сборную Испании.

Олимпийские игры (м). 1/4 финала
03 августа 2021, вторник. 15:00 МСК
Австралия
Окончен
97 : 59
Аргентина
Австралия: Миллз - 18, Ландейл - 12, Тибулл - 12, Инглс - 11, Кэй - 10, Экзам - 9, Sobey - 8, Goulding - 6, Green - 6, Деллаведова - 3, Рит - 2, Бэйнс
Аргентина: Лапровиттола - 16, Дек - 12, Кампаццо - 9, Делья - 7, Скола - 7, Вильдоса - 5, Бруссино - 3, Caffaro, Больмаро, Ваулет, Гальисси, Гарино
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