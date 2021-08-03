Луис Скола назвал причину завершения карьеры после вылета с Олимпиады

Тяжёлый форвард сборной Аргентины Луис Скола, завершивший международную карьеру после поражения в четвертьфинале Олимпиады с Австралией (59:97), заявил, что пришло время дать возможность молодому поколению. Скола ещё не принял решение по выступлению на клубном уровне. Прошлый сезон он провёл в итальянском «Варезе», и аргентинец не исключает возможности возвращения в команду.
«Завершил карьеру в тот же день, что Марк и Пау Газоль? Это было весело. Пришло время для прихода новых лиц, мы должны уйти», — приводит слова Сколы Eurohoops.
41-летний Скола — последний представитель золотого поколения Аргентины, победивший на Олимпийских играх 2004 года. Скола ушёл с площадки на последней минуте матча с Австралией, в котором набрал 7 очков и 4 подбора за 25 минут. Баскетболист не смог сдержать слёз. Его провожали продолжительными стоячими овациями игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии, а также присутствовавшие на арене «Сайтама Супер» болельщики.
Луис Скола начал выступление за сборную Аргентины в 1995 году на молодёжном уровне. В составе взрослой национальной команды он стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).
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