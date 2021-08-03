Президент Федерации баскетбола Испании высказался о положении «Химок»

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса прокомментировал тяжёлое финансовое положение БК «Химки».

«У меня остались только хорошие воспоминания от выступления за «Химки». Мы доходили до финала, было одержано немало отличных побед. Очень жаль, что клуб оказался в таком тяжёлом положении и перестал выступать в Единой лиге ВТБ», – цитирует Гарбахосу ТАСС.

Ранее стало известно что «Химки» не примут участия в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за тяжёлой финансовой ситуации. Подмосковный клуб был основан в 1997 году.

«Химки» выступали в Единой лиге ВТБ с момента её основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось, помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Кубка Европы (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008).

36-летний Гарбахоса выступал за «Химки» в сезоне-2008/2009. В составе сборной Испании он стал серебряным призёром Олимпийских игр (2008), чемпионом мира (2006) и Европы (2009).