Стефен Карри подписал контракт с рекордной зарплатой в истории НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» подписал четырёхлетнее продление контракта на 215 миллионов долларов с разыгрывающим Стефеном Карри, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Карри стал первым игроком в истории НБА, подписавшим за карьеру как минимум два контракта на сумму более 200 миллионов долларов. Продление Карри вступит в силу с сезона-2022/2023. Общая сумма действующего контракта Стефена составит рекордные 261 млн на пять лет с рекордной средней зарплатой 52,2 млн долларов. Карри — первый баскетболист в истории НБА, который будет получать более 50 млн за сезон.



В прошлом сезоне Карри в среднем набирал 32,1 очка и стал лучшим бомбардиром НБА. «Голден Стэйт» вылетел в турнире плей-ин, проиграв «Лос-Анджелес Лейкерс».