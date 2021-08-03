Колби Ковингтон: все эти школы, благотворительность. Леброн просто уклоняется от налогов

Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал о своём отношении к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Он просто большой лицемер. Он говорит, что больше всего на свете любит две вещи: социальное равенство и справедливость. Где социальная справедливость в том, что женщины в Китае работают в потогонных цехах для производства твоей продукции на миллионы долларов, в то время как они сами зарабатывают гроши? Где в этом справедливость? Он часто критикует нашу величайшую страну, где здесь справедливость? Он ничего не говорит о Гонконге и уйгурском кризисе в Китае. Леброн Джеймс хранит молчание обо всём, что происходит в Китае, потому что он не хочет потерять свой контроль в том регионе.

Все понимают, что когда вы зарабатываете много денег, то ищете налоговые вычеты, и все эти школы, эта благотворительность нужны только для этого. Леброн просто уклоняется от налогов. Он всем кажется просто добрым и заботливым человеком. Но всё это нужно лишь для того, чтобы сохранить миллионы долларов. Он не из тех добрых и милосердных людей, кто отдаёт деньги детям. Нет, он делает это, чтобы снизить налоги и сохранить деньги в банке», – цитирует Ковингтона Perlons Basket со ссылкой на Daily Wire.