«Сиксерс», «Бакс», «Спёрс», «Хорнетс» сделали новые подписания, «Лейкерс» отчислили игрока

Свободный агент Джордж Хилл согласовал однолетний контракт с «Милуоки Бакс», сообщает Hoops Rumors. В ближайшее время игрок покинет рынок отказов после отчисления из «Филадельфии Сиксерс». Ранее Хилл провёл полтора сезона за «Бакс» с 2018 по 2020 годы, выходя со скамейки запасных. В сезоне-2019/2020 он набирал 9,4 очка, 3,0 подбора и 3,1 передачи при лучшей в НБА точности трёхочковых 46,0%.

Тяжёлый форвард Джордж Ньянг перешёл в «Филадельфию Сиксерс», подписав двухлетний контракт на $ 6,7 млн. Ньянг провёл последние четыре сезона за «Юта Джаз». В сезоне-2020/2021 форвард набирал 6,9 очка и 2,4 подбора в среднем за игру. Разыгрывающий Иш Смит договорился о подписании однолетнего контракта с «Шарлотт Хорнетс» на $ 4,5 млн. В прошлом сезоне Смит выступал за «Вашингтон Уизардс», набирая в среднем 6,7 очка и 3,9 передачи.

«Сан-Антонио Спёрс» подписал двухлетний контракт с центровым сборной Австралии Джоком Лэндейлом. В прошлом сезоне Лэндейл выступал за «Мельбурн» и был признан MVP финальной серии чемпионата Австралии. В 46 матчах лиги НБЛ он набирал в среднем 16,4 очка, 7,8 подбора, 2,2 передачи и 1,5 блок-шота. «Лос-Анджелес Лейкерс» отчислил лёгкого форварда Альфонзо Маккини. В минувшем сезон баскетболист сыграл 39 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 3,1 очка и 1,4 подбора.