Владимир Гомельский рассказал, какую пару сборных видит в финале Олимпиады

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о финалистах олимпийского баскетбольного турнира в Токио. Владимир сообщил, что предпочёл бы посмотреть повтор матча группового этапа, в ходе которого встречались сборные Франции и США.

«Кто пройдёт в финал?» — поинтересовались у Гомельского на его официальном сайте.



«Надеюсь увидеть в финале повтор матча в подгруппе Франция – США», — ответил Владимир.



Французы и американцы играли в первом туре группового этапа Олимпийских игр. Победу в той встрече со счётом 83:76 праздновали баскетболисты сборной Франции. В полуфинале Игр американцы встретятся с национальной командой Австралии, а французы — со сборной Словении. Оба матча состоятся завтра, 5 августа.