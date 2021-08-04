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Владимир Гомельский рассказал, какую пару сборных видит в финале Олимпиады

Владимир Гомельский рассказал, какую пару сборных видит в финале Олимпиады
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Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о финалистах олимпийского баскетбольного турнира в Токио. Владимир сообщил, что предпочёл бы посмотреть повтор матча группового этапа, в ходе которого встречались сборные Франции и США.

«Кто пройдёт в финал?» — поинтересовались у Гомельского на его официальном сайте.

«Надеюсь увидеть в финале повтор матча в подгруппе Франция – США», — ответил Владимир.

Французы и американцы играли в первом туре группового этапа Олимпийских игр. Победу в той встрече со счётом 83:76 праздновали баскетболисты сборной Франции. В полуфинале Игр американцы встретятся с национальной командой Австралии, а французы — со сборной Словении. Оба матча состоятся завтра, 5 августа.

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