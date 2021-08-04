Пау Газоль получил должность в МОК после завершения карьеры в сборной Испании

Центровой сборной Испании Пау Газоль стал одним из четырёх членов комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Наряду с Газолем в комиссию вошли велогонщица из Польши Мая Влощовская, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини и японской рапирист Юки Ота.
В общей сложности на выборах с 13 июля по 3 августа проголосовали 6 825 атлетов, выступающих в Токио, что составляет 61,27%. В списке кандидатов было 30 человек из 30 стран, представляющих 19 видов спорта.
Вчера, 3 августа, стало известно, что Пуа Газоль вместе с братом Марком объявил о завершении карьеры в сборной Испании. Газоли дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и дважды становились чемпионами Европы (2009, 2011).
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