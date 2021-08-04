Кармело Энтони отреагировал на переход в «Лейкерс»

Форвард Кармело Энтони отреагировал на свой переход в «Лос-Анджелес Лейкерс». Соответствующее графическое изображение игрок разместил на своей странице в «Твиттере».

Графическое изображение можно посмотреть на странице Энтони в «Твиттере».

Энтони подписал с «Лейкерс» годичный минимальный контракт. Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс». 37-летний Энтони провёл последние два сезона в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.



Помимо Энтони, «Лос-Анджелес» подписал годичный минимальный контракт с атакующим защитником Маликом Монком.