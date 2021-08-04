Журналист раскритиковал Леброна после исторического золота американки в борьбе на ОИ

Американский журналист Дэвид Хукстед поставил под сомнение патриотизм форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и экс-игрока НФЛ Колина Каперника на фоне победы Тамиры Марианны Менса-Сток на Олимпиаде в Токио.
Тамира Менса-Сток выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 68 кг. В финальном поединке она победила нигерийку Блессинг Оборудуду со счётом 4:1.
Менса-Сток стала первой чернокожей женщиной, выигравшей золото в борьбе на Олимпийских играх. Её соперница тоже вошла в историю. Блессинг Оборудуду стала первой спортсменкой из Нигерии, получившую медаль в борьбе.
«Это потрясающе. Я люблю представлять США, чертовски люблю жить там. Мне это нравится, и я так счастлива, что могу представлять США!», — сказала Менса Сток после завоевания золотой медали, повесив на себя американский флаг.
«Вот как выглядит настоящий патриотизм. Леброн Джеймс и Колин Каперник могут поучиться у неё», — написал Хукстед в «Твиттере».
Колин Каперник — игрок НФЛ, который преклонил колено во время исполнения государственного гимна США. Леброн поддерживал Каперника и неоднократно высказывался о расизме в США.
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