Энес Кантер определился с новым клубом

Центровой Энес Кантер подписал однолетний контракт на 2,7 млн долларов с «Бостон Селтикс», сообщает журналист The Boston Globe Адам Химмельсбах на своей странице в «Твиттере».

Турецкий баскетболист решил вернуться в клуб, за который ранее выступал в сезоне-2019/2020. В прошлое межсезонье «Бостон» обменял Кантера в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В составе «Блэйзерс» Энес вышел на площадку во всех 72 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 11,2 очка, 11,0 подбора и 1,2 передачи за 24,4 минуты при точности бросков 60% и 77,4% штрафных. Кантер делал 3,8 подбора в нападении за игру, что является третьим лучшим результатом в НБА. В «Бостоне» Энес заменит центрового Тристана Томпсона, которого обменяли в «Сакраменто Кингз» этим летом.