Появилось видео задержания игрока НБА в США

Опубликована запись скандального ареста центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексона Хэйса.



Департамент полиции Лос-Анджелеса уже начал расследование на предмет возможного чрезмерного применения силы. В самом начале видео 21-летний Хэйс борется на земле с тремя представителями полиции, которые пытаются надеть на Хэйса наручники. Далее один из полицейских прижимает к груди игрока электрошокер и бьёт его током. Видео обрывается, так как к мужчине, снимавшему арест на телефон, начали приближаться полицейские, которые прибыли в качестве подкрепления.

В итоге Хэйса взяли под стражу около трёх часов ночи, после чего ему была оказана помощь в местной больнице в связи с незначительными травмами. Центровому было предъявлено обвинение в сопротивлении аресту, он внёс залог в размере $ 25 тыс.

Во вторник начальник департамента полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур объявил, что было начато расследование по факту возможного чрезмерного применения силы во время ареста – Хэйс заявил, что полицейские надавили на его шею, из-за чего ему стало трудно дышать. Полицейские, в свою очередь, утверждают, что именно Хэйс инициировал конфликт. По их утверждению, это было перед тем, как началась запись. TMZ отмечает, что издание не обрезало ролик перед публикацией.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что рано утром в среду полицейские прибыли в один из домов в районе Лос-Анджелеса по вызову о домашнем насилии. Когда сотрудники попытались войти в помещение, Хэйс начал всячески им препятствовать. В результате завязалась серьёзная драка. Полицейскому пришлось вызывать помощь по рации.