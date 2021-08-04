Виктор Оладипо определился с местом продолжения карьеры
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Атакующий защитник Виктор Оладипо согласовал однолетний минимальный контракт с «Майами Хит», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Оладипо намерен вновь выйти на рынок свободных агентов в 2022 году, чтобы подписать крупный контракт. В мае этого года атакующий защитник перенёс вторую за два года операцию по восстановлению правого сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Ожидается, что бывший участник Матча звёзд НБА сможет возобновить полноценные тренировки в ноябре.
Оладипо сыграл за «Майами» всего четыре матча, набирая в среднем 12,0 очка, 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата. В 20 матчах прошлого сезона в составе «Хьюстон Рокетс» Оладипо набирал 21,2 очка, 4,8 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру.
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