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Стефен Карри высказался о подписании контракта с рекордной зарплатой в истории НБА

Стефен Карри высказался о подписании контракта с рекордной зарплатой в истории НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал подписание нового соглашения с командой.

Напомним, что Карри заключил 4-летний контракт на $ 215 млн.

«Мы голодны до побед. И если бы кто-то в клубе был не согласен с этой идеей, то возникли бы проблемы. Наверное, я не подписал бы новый контракт на 4 года, если бы не был уверен в том, что все здесь настроены побеждать. Клуб нацелен на победы.

То, что я буду играть за «Голден Стэйт» до 38 лет, позволяет мне поставить последние галочки в моём списке карьерных целей. Круто думать о том, какой путь клуб прошел за последние 12 лет, где мы сейчас находимся как организация, и что мы собираемся сделать в это чемпионское окно, которое у нас есть», – цитирует Карри The Athletic.

Ранее бывший игрок НБА Кендрик Перкинс высказал сомнения в том, что «Уорриорз» смогут в ближайшее время побороться за чемпионство.

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Стефен Карри подписал контракт с рекордной зарплатой в истории НБА
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