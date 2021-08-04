«Вашингтон» совершил самую масштабную сделку в истории, выдав игроку контракт на $ 62 млн

«Вашингтон Уизардс» договорился об обмене разыгрываюшего Спенсера Динуидди из «Бруклин Нетс» по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает Nets Daily.



Динуидди подпишет с «Вашингтоном» трёхлетний контракт на 62 млн долларов. Журналист Куинтон Мэйо заявил, что в обмене Динуидди может быть задействовано от шести до восьми команд. Это делает его крупнейшим в истории НБА. Вероятными участниками сделки являются «Чикаго Буллз» и «Оклахома-Сити Тандер».



Трансфер будет окончательно оформлен в течение следующих 24-48 часов. Стороны достигли принципиальной договорённости об обене Динуидди в «Вашингтон» и улаживают окончательные детали. Известно, что в последний раз «Бруклин» запрашивал Дени Авдию, а также пики первого и второго раунда драфта от «Уизардс», но получил отказ.

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