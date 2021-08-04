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Майк Д'Антони определился с новым местом работы в НБА

Майк Д'Антони определился с новым местом работы в НБА
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Майк Д′Антони будет назначен тренером-консультантом в штабе нового главного тренера «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грина, сообщает в «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

70-летний специалист будет периодически консультировать тренерский штаб «Нового Орлеана» в течение Летней лиги, тренировочного лагеря и сезона. Д’Антони провёл прошедший сезон в штабе главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша в качестве ассистента. По окончании сезона специалист отказался от продолжения работы в «Бруклине».

Этим летом Д′Антони был одним из кандидатов на место главного тренера в «Портленд Трэйл Блэйзерс», главным тренером которого в итоге стал 44-летний Чонси Биллапс.

Напомним, что Д’Антони за свою карьеру возглавлял в НБА «Денвер» (1998-1999), «Финикс» (2003-2008), «Нью-Йорк» (2008-2012), «Лейкерс» (2012-2014) и «Хьюстон» (2016-2020). Вместе с «Санз» и «Рокетс» Майк доходил до финала Западной конференции.

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