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Ламаркус Олдридж собирается вернуться в НБА, несмотря на серьёзные проблемы с сердцем

Ламаркус Олдридж собирается вернуться в НБА, несмотря на серьёзные проблемы с сердцем
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Тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж рассматривает возможность возвращения в НБА в следующем сезоне, сообщает ESPN.

В ближайшие недели Олдридж планирует встретиться с клубами, которыет заинтересованы в его услугах. Баскетболист должен получить медицинское разрешение, чтобы подписать контракт. 36-летний Олдридж завершил игровую карьеру в середине апреле, когда у него выявили сердечную аритмию. Ранее у Олдриджа уже были проблемы с сердцем: в 2007 году ему поставили диагноз синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, а в 2017 году он пропустил часть сезона из-за сердечной аритмии.

Недавно Ламаркус жаловался, что после завершения карьеры впал в депрессию. За время выступления в НБА Олдридж в среднем набирал 19,4 очка, 8,2 подбора и 2,0 передачи. «Бруклин Нетс» стал последним клубом тяжёлого форварда. До этого он выступал за «Сан-Антонио Спёрс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Олдридж за карьеру 7 раз принимал участие в Матче звёзд НБА.

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