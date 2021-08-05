«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Святославу Михайлюку
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«Оклахома-Сити Тандер» отозвала квалификационное предложение атакующему защитнику Святославу Михайлюку, сообщает инсайдер Майк Скотт на своей странице в «Твиттере».
Михайлюк стал неограниченно свободным агентом. Квалификационное предложение «Тандер» украинскому баскетболисту составляло 2,08 миллиона долларов и касалось только следующего сезона. «Оклахома-Сити» больше не имеет права повторить любое предложение контракта, которое Михайлюк получит на рынке свободных агентов от другого клуба. Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к Святославу проявляет «Вашингтон Уизардс».
«Оклахома-Сити» приобрела Михайлюка в мартовской обменной сделке с «Детройт Пистонс». Святослав сыграл 30 матчей за «Тандер», набирая в среднем 10,3 очка и 3,0 подбора.
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