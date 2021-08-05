Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Святославу Михайлюку

«Оклахома» отозвала квалификационное предложение Святославу Михайлюку
Комментарии

«Оклахома-Сити Тандер» отозвала квалификационное предложение атакующему защитнику Святославу Михайлюку, сообщает инсайдер Майк Скотт на своей странице в «Твиттере».

Михайлюк стал неограниченно свободным агентом. Квалификационное предложение «Тандер» украинскому баскетболисту составляло 2,08 миллиона долларов и касалось только следующего сезона. «Оклахома-Сити» больше не имеет права повторить любое предложение контракта, которое Михайлюк получит на рынке свободных агентов от другого клуба. Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к Святославу проявляет «Вашингтон Уизардс».

«Оклахома-Сити» приобрела Михайлюка в мартовской обменной сделке с «Детройт Пистонс». Святослав сыграл 30 матчей за «Тандер», набирая в среднем 10,3 очка и 3,0 подбора.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021