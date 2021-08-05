3-кратный чемпион НБА подписал контракт на $ 20 млн с «Филадельфией»

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин подписал новый контракт со своим клубом. Речь идёт о соглашении на $ 20 миллионов сроком на два года. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Харрисон Сэнфорд.



В минувшем сезоне Грин в среднем за матч набирал 9,5 очка, совершал 3,8 подбора, а также выполнял 1,7 передачи и 1,3 перехвата.



Отметим, что Дэнни впервые с межсезонья-2017 не поменяет клуб: в четырёх сезонах баскетболист выступал за четыре разные команды и трижды был задействован в обменах.



Ранее сообщалось, что «Филадельфия» согласовала однолетний минимальный контракт с центровым Андре Драммондом. Игрок будет выполнять роль сменщика стартового центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

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