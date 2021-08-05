Грег Попович объяснил выход сборной США в финал Олимпиады

Главный тренер сборной США Грег Попович прокомментировал выход своих подопечных в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале американцы обыграли национальную команду Австралии со счётом 97:78. По словам Грега, американские баскетболисты придерживаются подхода, который практиковал предыдущий тренер — Майк Кшишевски.

«Кшишевски придерживался такого подхода на каждых Олимпийских играх. Его принцип подразумевает, что думать нужно только о матче и концентрироваться лишь на нём. Ошибки товарища по команде, судейская ошибка или собственный промах — это никого не волнует. Ни у кого просто нет права реагировать на такие вещи.

Каждый является частью единой команды и несёт соответствующую ответственность. Кшишевски имел обыкновение называть это принципом «строгого лица». Как бы упрощённо это ни звучало, но это так. Мы постарались придерживаться такой же схемы», — приводит слова Поповича FIBA. basketball.