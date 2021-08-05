Кевин Дюрант объяснил камбэк США с отставания -15 в полуфинале Олимпиады

Форвард сборной США Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды в матче 1/2 Олимпийских игр в Токио с национальной командой Австралии – 97:78, поделившись мнением о переломном моменте встречи. В ходе матча американцы отыграли отставание в 15 очков.
«Думаю, мы взяли матч под свой контроль, когда сократили отставание до трёх очков к перерыву. Сейчас мы являемся командой, которую просто невозможно остановить один на один, когда мы идём в проход. Каждый из нас с нетерпением ждёт финальной встречи», — приводит слова Дюранта basketballnews.
В другом полуфинале олимпийского турнира встретятся сборные Франции и Словении. Их встреча пройдёт сегодня, 5 августа. Начало — в 14:00 мск.
Отметим, Кевин Дюрант стал самым результативным игроком матча с австралийцами. На его счету 23 очка и 9 подборов.
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