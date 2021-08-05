Леброн Джеймс опубликовал резкую запись в «Твиттере» и позже удалил её

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс адресовал критикам команды резкую запись в своём «твиттере», но позже её удалил. Некоторые фанаты полагают, что у «Лейкерс» слишком много возрастных и подверженных травмам игроков, и потому команда едва ли сможет бороться за титул.



«Продолжайте говорить о моей команде, о возрасте каждого из нас, о том, что кто-то играет так-то, а другой постоянно получает травмы, и будто наше время в лиге подошло к концу и прочее-прочее. Но сделайте мне, пожалуйста, одно одолжение! Я искренне вас об этом прошу. Продолжайте эти разговоры с точно такой же энергией, когда всё начнётся! Больше я вас ни о чём не прошу. Спасибо», – написал Леброн.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей.