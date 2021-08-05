«Лейкерс» стали самой старой командой в истории НБА
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«Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнило сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
В частности, недавно перешедшему в «Лос-Анджелес» защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризу 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.
Ранее Леброн адресовал фанатам, критикующим команду из-за возраста, резкую запись в своём «твиттере», но позже её удалил.
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