«Лейкерс» стали самой старой командой в истории НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнило сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.



В частности, недавно перешедшему в «Лос-Анджелес» защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризу 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.



Ранее Леброн адресовал фанатам, критикующим команду из-за возраста, резкую запись в своём «твиттере», но позже её удалил.

Новость по теме Леброн Джеймс опубликовал резкую запись в «Твиттере» и позже удалил её