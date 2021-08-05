Лука Дончич повторил выдающееся достижение Александра Белова и Леброна Джеймса на ОИ

Защитник сборной Словении Лука Дончич оформил трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 18 передач в матче полуфинала Олимпиады с Францией (89:90).



Дончич стал третьим баскетболистом в истории, которому удалось набрать трипл-дабл на Играх. Ранее это делали только Алесандр Белов (СССР), который набрал 23 очка, 14 подборов и 10 передач на Олимпиаде-1976 в Монреале в матче с Канадой, а также Леброн Джеймс, записавший себе в актив 11 очков, 14 подборов, 11 передач на ОИ-2012 в Лондоне во встрече с Австралией.

На Играх в Токио Дончич установил несколько исторических рекордов. В первом матче группового этапа с Аргентиной (118:100) Лука набрал 48 очков, что является лучшим показателем результативности для дебютантов и всех игроков НБА в истории проведения Олимпийских игр.