Определены участники финала Олимпиады в баскетболе

Cборные США и Франции по баскетболу сыграют в финале Олимпиады
Сборная США в полуфинале в четверг разгромила Австралию со счетом 97:78, лучшую результативность показал лёгкий форвард американцев Кевин Дюрант — 23 очка. В другом полуфинальном матче Франция оказалась сильнее Словении (90:89). Лучшим скорером матча стал французский защитник Нандо де Коло (25 очков).
Финальная игра пройдет 7 августа, в этот же день сборные Австралии и Словении сыграют в матче за бронзовую медаль. Сборная России не принимала участия в турнире, поскольку не прошла квалификацию. Олимпийский турнир 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла сборная США. В финале американцы обыграли Сербию. Сборная Франции вышла в финал Олимпиады впервые с 2000 года. Тогда французы завоевали серебро, уступив США в финале.
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