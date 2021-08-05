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США — Франция, финал Олимпиады, баскетбол

Определены участники финала Олимпиады в баскетболе
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Cборные США и Франции по баскетболу сыграют в финале Олимпиады

Сборная США в полуфинале в четверг разгромила Австралию со счетом 97:78, лучшую результативность показал лёгкий форвард американцев Кевин Дюрант — 23 очка. В другом полуфинальном матче Франция оказалась сильнее Словении (90:89). Лучшим скорером матча стал французский защитник Нандо де Коло (25 очков).

Финальная игра пройдет 7 августа, в этот же день сборные Австралии и Словении сыграют в матче за бронзовую медаль. Сборная России не принимала участия в турнире, поскольку не прошла квалификацию. Олимпийский турнир 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла сборная США. В финале американцы обыграли Сербию. Сборная Франции вышла в финал Олимпиады впервые с 2000 года. Тогда французы завоевали серебро, уступив США в финале.

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