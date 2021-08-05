Определены участники финала Олимпиады в баскетболе

Cборные США и Франции по баскетболу сыграют в финале Олимпиады



Сборная США в полуфинале в четверг разгромила Австралию со счетом 97:78, лучшую результативность показал лёгкий форвард американцев Кевин Дюрант — 23 очка. В другом полуфинальном матче Франция оказалась сильнее Словении (90:89). Лучшим скорером матча стал французский защитник Нандо де Коло (25 очков).



Финальная игра пройдет 7 августа, в этот же день сборные Австралии и Словении сыграют в матче за бронзовую медаль. Сборная России не принимала участия в турнире, поскольку не прошла квалификацию. Олимпийский турнир 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла сборная США. В финале американцы обыграли Сербию. Сборная Франции вышла в финал Олимпиады впервые с 2000 года. Тогда французы завоевали серебро, уступив США в финале.