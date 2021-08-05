Самый прогрессирующий игрок НБА получил контракт на $ 117 млн
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Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл согласовал со своей командой новый контракт. Об этом сообщает ESPN US со ссылкой на агентов баскетболиста.
Речь идёт о соглашении на сумму $ 117 миллионов и сроком на 4 года.
По итогам минувшего сезона Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В 71 матче регулярного чемпионата Джулиус в среднем набирал 24 очка, совершал 10 подборов и отдавал 6 передач.
Рэндл вполне мог оказаться в составе сборной США на Олимпийских играх в Токио. Однако, как сообщалось ранее, тренерский штаб американцев остановил выбор на центровом «Денвер Наггетс» Джавэйле Макги. Сборная США вышла в финал Игр, где сыграет с национальной командой Франции.
Новость по темеОпределены участники финала Олимпиады в баскетболе
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