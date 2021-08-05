Дончич накричал на судью и вышел из себя при общении со СМИ после полуфинала Олимпиады
Поделиться
Защитник сборной Словении Лука Дончич остался очень недоволен судейством в матче с Францией (89:90) в полуфинале Олимпиады в Токио, сообщает 15min.
Сразу после игры, исход которой решил блок-шот француза Николя Батюма на последних секундах, Дончич накричал на судью. Журналисты попросили у партнёра по команде Луки Жиги Димеца оценить произошедшее в концовке матча. Дончич вмешался в разговор и заявил: «ФИБА. Вот что случилось». Дончич повторил несколько раз слова о том, что ФИБА должна быть довольна результатом.
Неясно, какие именно решения арбитров вызвали недовольство Дончича. В четвёртой четверти судьи допустили ошибку, не увидев нарушения правила «голтендинг» после одного из блок-шотов Франции.
Комментарии
- 5 августа 2021
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38
-
16:29
-
16:11
-
16:05
-
15:49
-
14:55
-
13:31
-
13:02
-
12:12
-
11:24
-
10:44
-
09:25
-
09:05
-
07:04
-
06:59
-
00:30
- 4 августа 2021
-
23:50
-
23:23
-
22:58
-
22:32
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
19:52
-
19:35
-
18:50
-
17:49
-
17:33
-
17:15
-
16:46
Партнерский контент