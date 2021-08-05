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Дончич накричал на судью и вышел из себя при общении со СМИ после полуфинала Олимпиады

Дончич накричал на судью и вышел из себя при общении со СМИ после полуфинала Олимпиады
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Защитник сборной Словении Лука Дончич остался очень недоволен судейством в матче с Францией (89:90) в полуфинале Олимпиады в Токио, сообщает 15min.

Сразу после игры, исход которой решил блок-шот француза Николя Батюма на последних секундах, Дончич накричал на судью. Журналисты попросили у партнёра по команде Луки Жиги Димеца оценить произошедшее в концовке матча. Дончич вмешался в разговор и заявил: «ФИБА. Вот что случилось». Дончич повторил несколько раз слова о том, что ФИБА должна быть довольна результатом.

Неясно, какие именно решения арбитров вызвали недовольство Дончича. В четвёртой четверти судьи допустили ошибку, не увидев нарушения правила «голтендинг» после одного из блок-шотов Франции.

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