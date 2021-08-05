Лука Дончич установил рекорд века на Олимпиаде в Токио

Защитник сборной Словении Лука Дончич оформил трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 18 передач в матче полуфинала Олимпиады с Францией (89:90).
18 передач словенца — второй результат в истории Олимпийских игр и лучший в XXI веке. Рекорд принадлежит Мануэлю Саенсу, оформившему 20 результативных передач в матче сборных Мексики и Японии на ОИ-1976. Третье место в этом списке занимает Стив Нэш, оформивший 15 передач в матче против сборной Австралии на Играх 2000 года.
На Играх в Токио Дончич установил несколько исторических рекордов. В первом матче группового этапа с Аргентиной (118:100) Лука набрал 48 очков, что является лучшим показателем результативности для дебютантов и всех игроков НБА в истории проведения Олимпийских игр. В полуфинале с Францией (89:90) Дончич оформил третий трипл-дабл в истории Олимпиады после Александра Белова и Леброна Джеймса.
- 5 августа 2021
-
20:51
-
19:50
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38
-
16:29
-
16:11
-
16:05
-
15:49
-
14:55
-
13:31
-
13:02
-
12:12
-
11:24
-
10:44
-
09:25
-
09:05
-
07:04
-
06:59
-
00:30
- 4 августа 2021
-
23:50
-
23:23
-
22:58
-
22:32
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
19:52
-
19:35
-
18:50
-
17:49
-
17:33