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Лука Дончич установил рекорд века на Олимпиаде в Токио

Лука Дончич установил рекорд века на Олимпиаде в Токио
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Защитник сборной Словении Лука Дончич оформил трипл-дабл из 16 очков, 10 подборов и 18 передач в матче полуфинала Олимпиады с Францией (89:90).

18 передач словенца — второй результат в истории Олимпийских игр и лучший в XXI веке. Рекорд принадлежит Мануэлю Саенсу, оформившему 20 результативных передач в матче сборных Мексики и Японии на ОИ-1976. Третье место в этом списке занимает Стив Нэш, оформивший 15 передач в матче против сборной Австралии на Играх 2000 года.

На Играх в Токио Дончич установил несколько исторических рекордов. В первом матче группового этапа с Аргентиной (118:100) Лука набрал 48 очков, что является лучшим показателем результативности для дебютантов и всех игроков НБА в истории проведения Олимпийских игр. В полуфинале с Францией (89:90) Дончич оформил третий трипл-дабл в истории Олимпиады после Александра Белова и Леброна Джеймса.

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