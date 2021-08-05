Лу Уильямс определился с местом продолжения карьеры

Атакующий защитник Лу Уильямс подписал с «Атланта Хоукс» новый однолетний контракт на 5 миллионов долларов, сообщает инсайдер Шамс Чарания со ссылкой на агента игрока Уоллеса Прэйтера на своей странице в «Твиттере».
Уильямс перешёл «Хоукс» перед дедлайном в марте после обмена из «Лос-Анджелес Клипперс», которые получили разыгрывающего Рэджона Рондо. Атакующий защитник помог «Атланте» дойти до финала Восточной конференици. Уильямс сыграл в 18 матчах плей-офф-2021, набирая в среднем 7,7 очка и 2,2 передачи.
В прошлом сезоне 3-кратный лучший шестой игрок НБА заработал 8 миллионов долларов. Уильямс хотел получить более дорогой долгосрочный контракт на рынке, но в итоге принял предложение на 5 млн долларов за год, что почти в два раза больше ветеранского минимума.
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