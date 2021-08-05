Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лу Уильямс определился с местом продолжения карьеры

Лу Уильямс определился с местом продолжения карьеры
Комментарии

Атакующий защитник Лу Уильямс подписал с «Атланта Хоукс» новый однолетний контракт на 5 миллионов долларов, сообщает инсайдер Шамс Чарания со ссылкой на агента игрока Уоллеса Прэйтера на своей странице в «Твиттере».

Уильямс перешёл «Хоукс» перед дедлайном в марте после обмена из «Лос-Анджелес Клипперс», которые получили разыгрывающего Рэджона Рондо. Атакующий защитник помог «Атланте» дойти до финала Восточной конференици. Уильямс сыграл в 18 матчах плей-офф-2021, набирая в среднем 7,7 очка и 2,2 передачи.

В прошлом сезоне 3-кратный лучший шестой игрок НБА заработал 8 миллионов долларов. Уильямс хотел получить более дорогой долгосрочный контракт на рынке, но в итоге принял предложение на 5 млн долларов за год, что почти в два раза больше ветеранского минимума.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021