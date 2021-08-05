Гомельский: совсем не завидую тренерскому штабу «Лейкерс»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«В прошлом сезоне „Лос-Анджелес Лейкерс“ развалился после травм Дэвиса и Леброна. В наступающем сезоне равноценных замен в составе не стало больше. Я не считаю, что Леброн уйдет в 2022 году. А вот ветераны, подписанные на один год, завершат карьеры. И, честно говоря, я совсем не завидую тренерскому штабу „Лос-Анджелес Лейкерс“, — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:46
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:50
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38
-
16:29
-
16:11
-
16:05
-
15:49
-
14:55
-
13:31
-
13:02
-
12:12
-
11:24
-
10:44
-
09:25
-
09:05
-
07:04
-
06:59
-
00:30
- 4 августа 2021
-
23:50
-
23:23
-
22:58
-
22:32
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
19:52