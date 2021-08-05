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Гомельский: совсем не завидую тренерскому штабу «Лейкерс»

Гомельский: совсем не завидую тренерскому штабу «Лейкерс»
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В прошлом сезоне „Лос-Анджелес Лейкерс“ развалился после травм Дэвиса и Леброна. В наступающем сезоне равноценных замен в составе не стало больше. Я не считаю, что Леброн уйдет в 2022 году. А вот ветераны, подписанные на один год, завершат карьеры. И, честно говоря, я совсем не завидую тренерскому штабу „Лос-Анджелес Лейкерс“, — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

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