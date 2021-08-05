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41-летний Луис Скола написал пост после завершения карьеры на Олимпиаде в Токио

41-летний Луис Скола написал пост после завершения карьеры на Олимпиаде в Токио
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Тяжёлый форвард сборной Аргентины Луис Скола, завершивший международную карьеру после поражения в четвертьфинале Олимпиады с Австралией (59:97), высказался о своём решении.

«Я ухожу счастливым, гордым и, самое главное, обретя покой. Спасибо за всё», — написал Скола в своём «твиттере».

41-летний Скола — последний представитель золотого поколения Аргентины, победивший на Олимпийских играх 2004 года. Скола ушёл с площадки на последней минуте матча с Австралией, в котором набрал 7 очков и 4 подбора за 25 минут. Баскетболист не смог сдержать слёз. Его провожали продолжительными стоячими овациями игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии, а также присутствовавшие на арене «Сайтама Супер» болельщики.

Луис Скола начал выступление за сборную Аргентины в 1995 году на молодёжном уровне. В составе взрослой национальной команды он стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).

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