41-летний Луис Скола написал пост после завершения карьеры на Олимпиаде в Токио

Тяжёлый форвард сборной Аргентины Луис Скола, завершивший международную карьеру после поражения в четвертьфинале Олимпиады с Австралией (59:97), высказался о своём решении.
«Я ухожу счастливым, гордым и, самое главное, обретя покой. Спасибо за всё», — написал Скола в своём «твиттере».
41-летний Скола — последний представитель золотого поколения Аргентины, победивший на Олимпийских играх 2004 года. Скола ушёл с площадки на последней минуте матча с Австралией, в котором набрал 7 очков и 4 подбора за 25 минут. Баскетболист не смог сдержать слёз. Его провожали продолжительными стоячими овациями игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии, а также присутствовавшие на арене «Сайтама Супер» болельщики.
Луис Скола начал выступление за сборную Аргентины в 1995 году на молодёжном уровне. В составе взрослой национальной команды он стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:46
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:50
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38
-
16:29
-
16:11
-
16:05
-
15:49
-
14:55
-
13:31
-
13:02
-
12:12
-
11:24
-
10:44
-
09:25
-
09:05
-
07:04
-
06:59
-
00:30
- 4 августа 2021
-
23:50
-
23:23
-
22:58
-
22:32
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
19:52