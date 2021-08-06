Кевин Лав узнал неприятные новости в «Кливленде»

Форвард «Кливленда» Кевин Лав, в прошлом сезон стабильно выходивший в стартовой пятёрке, больше не получит регулярной роли в основе команды, сообщает The Athletic. По информации источника, клуб уже провёл разговор с баскетболистом. Сообщается, что игровое время Лава не будет превышать 25 минут за матч.



Ранее стало известно, что Лав останется в «Кливленде» в межсезонье. Ранее Лав говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хотя Лав родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк-Освего, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.



Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.