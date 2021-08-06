«Шарлотт» потратил пространство в платёжке на свободного агента «Голден Стэйт»
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Свободный агент Келли Убре подписал двухлетний контракт на $ 26 млн с «Шарлотт Хорнетс», сообщает Hoops Rumors.
В прошлом сезоне Убре провёл 55 матчей за «Голден Стэйт Уорриорз», набирая 15,4 очка и 6,0 подбора в среднем за игру. Калифорнийский клуб выменял 25-летнего баскетболиста перед началом регулярного чемпионата НБА в связи с травмой ахилла у атакующего защитника Клэя Томпсона. У Келли подошёл к концу подписанный им ранее с «Финикс Санз» двухлетний контракт на $ 30 млн.
«Шарлотт» потратил на Убре свободные средства в платёжной ведомости. Ранее «Хорнетс» вели переговоры с тяжёлым форвардом «Чикаго Буллз» Лаури Маркканеном, но после подписания Убре вынуждены были отказаться от идеи с этим трансфером.
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