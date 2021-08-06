Названо условие, при котором Кевин Лав сможет покинуть «Кливленд»

Форвард «Кливленда» Кевин Лав сможет покинуть клуб только в случае, если он пожертвует приличной суммой из своего контракта, сообщает The Athletic.
«Лаву придётся пожертвовать примерно $ 12-15 млн, чтобы «Кливленд» был готов его отпустить. Пока с его стороны такого стремления не наблюдается. Стороны продолжают занимать выжидательные позиции», — написал инсайдер Джейсон Ллойд в своей колонке.
Ранее сообщалось, что Лав останется в «Кливленде» в межсезонье. Он говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хотя Лав родился в Калифорнии, но ещё в раннем детстве его семья переехала в Лейк-Освего, штат Орегон. Там Кевин провёл своё детство.
Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой.
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